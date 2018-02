Unternehmen : Sportwerbeartikel-Firma will Produktion erweitern

Die Identifikation von Fußballfans mit dem eigenen Lieblingsverein bringt Arbeit nach Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Das in Hamburg ansässige Werbeartikel-Unternehmen Torsino lässt in der Kleinstadt an der A24 dreidimensionale Hartschalen in Torsoform herstellen, die mit Trikots einzelner Vereine bedruckt werden.

von dpa

12. Februar 2018, 12:36 Uhr

Zur Erweiterung der Produktpalette würden nun neue Maschinen angeschafft, teilte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Montag in Schwerin mit. Das Investitionsvorhaben im Umfang von insgesamt 731 000 Euro werde mit 119 000 Euro an staatlichen Zuschüssen gefördert.

Geplant sei, dass künftig auch Tisch- und Wandlampen, Trikot-Sammelboxen sowie Leuchtkästen in Vereinsfarben in Neustadt-Glewe produziert werden. Wie das Unternehmen auf seiner Internetseite mitteilt, sind auch Wohn-Accessoires mit Bezug zum Pferdesport im Angebot. Laut Glawe haben «die guten Standortbedingungen» mit Autobahn-Anbindung und vorhandenen Werkhallen den Ausschlag für die Firmenansiedlung gegeben.