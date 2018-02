Regierung : «Sportpakt» soll Sport neuen Schub geben

von dpa

27. Februar 2018, 02:19 Uhr

Für Freizeit- und Leistungssport will die Landesregierung in Schwerin künftig mehr Geld bereitstellen. Die Höhe der Landeszuschüsse und die Verwendung der Mittel sollen im «Sportpakt» verankert werden, den Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) und Sportbund-Präsident Andreas Bluhm heute in Schwerin unterzeichnen wollen. Bislang gewährt das Land für die allgemeine Sportförderung laut Ministerium rund 8,7 Millionen Euro im Jahr. Die nun geplante Erhöhung soll den Vereinen die Anschaffung von Großgeräten erleichtern und insbesondere auch den Trainern zugute kommen. In der Regel verdienen diese weniger als Sportlehrer. Leistungssportler aus Mecklenburg-Vorpommern hatten bei internationalen Meisterschaften und Olympischen Spielen mehrfach Medaillen gewonnen. Doch liegen die Erfolge meist schon länger zurück. Unter dem Dach des Landessportbundes sind etwa 250 000 Menschen in gut 1900 Vereinen organisiert.