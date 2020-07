Freizeit : Sportbund-Chef: Mit Wettkampffreigabe zur Normalität zurück

Für den Landessportbund Mecklenburg-Vorpommerns (LSB) beginnt mit der seit Freitag geltenden Freigabe für Sportveranstaltungen im Land die Zeit des Aufwärmens. «Wir freuen uns für unsere Sportvereine, Sportler und Sportlerinnen, dass ein bisschen Normalität einziehen kann. Jetzt können sie wieder planen, damit es nach den Sommerferien richtig losgehen kann», sagte LSB-Präsident Andreas Bluhm am Freitag in Schwerin. Allerdings würden die auch weiterhin zu beachtenden Auflagen zum Schutz vor Corona-Infektionen die Vereine vor einige Herausforderungen stellen. Der Landessportbund ist die Dachorganisation für rund 1900 Vereine, in denen mehr als 260 000 Menschen aktiv sind.

von dpa

10. Juli 2020, 11:43 Uhr