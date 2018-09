Theater : Spielzeitbeginn: Tag der offenen Tür Volkstheater Rostock

Mit einer Matinee zur komischen Oper «Der Liebestrank» und dem Puppenspiel «Der gestiefelte Kater», gespielt vom Dorftheater Siemitz, startet am Sonntag (11.00 Uhr) das Volkstheater Rostock in die Spielzeit 2018/19. «Crossover» ist das Motto des Tages der offenen Tür. Den ganzen Tag engagieren sich neben den Sparten des Volkstheaters auch wichtige Partner für den Saisonauftakt.

von dpa

16. September 2018, 09:16 Uhr

Am Nachmittag feiert geht dann im Ateliertheater das Jugendstück «Steh auf, wenn du für Hansa bist» die erste Premiere der Spielzeit. Gleichzeitig präsentieren sich auf dem Vorplatz und in den Foyers des Großen Hauses Gewerke des Volkstheaters gemeinsam mit Freunden und Gästen aus anderen Kultureinrichtungen Rostocks. Höhepunkt des Tages werden die Gala der Stiftung für Kultur und Theater im Großen Haus sowie das 1. Philharmonischen Konzert in der Halle 207 sein. Zum Ausklang im Ateliertheater die erste Quizbühne.