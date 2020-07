Extremismus : «Spiegel»: Waffenfunde bei mutmaßlich rechtsextremem Soldat

Bei einem mutmaßlich rechtsextremen früheren Bundeswehr-Reservisten sind nach Recherchen des Magazins «Der Spiegel» etliche Waffen entdeckt worden. Fündig wurden die Ermittler demnach am Wohnort des 50-Jährigen in Wriedel (Landkreis Uelzen) sowie in Munster im Heidekreis, wo der Mann in der Werkstatt einer Kaserne gearbeitet habe. Es seien unter anderem eine Panzergranate und eine Handgranate sichergestellt worden. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Lüneburg wollte am Freitag die konkreten Funde bei dem ehemaligen Reservisten nicht bestätigen.

von dpa

10. Juli 2020, 13:31 Uhr