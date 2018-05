Geschichte : Sperrungen wegen mehreren Bombenentschärfungen in Schwerin

Schwerin (dpa/mv) In Schwerin sollen im Juni sechs im Boden vermutete Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Betroffen sind die Stadtteile Görries und Krebsförden, wie eine Stadtsprecherin am Donnerstag sagte. Die Auswertung von Luftbildern hatte bereits 2016 Hinweise auf sieben Blindgänger im sogenannten Sieben-Dörfer-Moor erbracht. An einer Stelle wurde gegraben und eine amerikanische 250-Kilogramm-Fliegerbombe entdeckt, die beim Aufprall den Zünder verloren hatte und deshalb problemlos abtransportiert werden konnte. Im Juni will die Landeshauptstadt nun die anderen sechs Verdachtspunkte vom Munitionsbergungsdienst öffnen lassen.

von dpa

03. Mai 2018, 16:43 Uhr

Werde man wieder fündig, würden die Blindgänger entschärft oder im äußersten Fall gesprengt, sagte die Sprecherin. Dies sei notwendig, da die Verdachtspunkte in unmittelbarer Nähe zu Strom- und Gasversorgungsleitungen lägen. Für die Arbeiten sind sechs Termine zwischen dem 4. und 22. Juni vorgesehen. Im Umkreis von einem Kilometer müssten die Menschen dann ihre Wohnungen und Büros verlassen, Straßen würden gesperrt, auch Buslinien seien betroffen.

Immer wieder sorgen im Nordosten Kriegsaltlasten für Aufregung. Erst am Mittwoch war das Dorf Polzow nahe Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) für die Entschärfung zweier 100-Kilogramm-Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg evakuiert worden.