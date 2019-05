Wohnungspolitik : SPD will Fonds für sozialen Wohnungsbau

Die SPD will mit den Kommunen einen Wohnungsbaufonds schaffen, über den Bauland vergeben und sozialer Wohnungsbau gefördert werden sollen. Hintergrund seien hohe Mieten in einigen Städten und sozial zunehmend homogene Stadtviertel, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Krüger am Montag in Schwerin. Das Vorhaben solle in der kommenden Landtagssitzung vorgestellt werden.

von dpa

20. Mai 2019, 12:57 Uhr

Nach den Vorstellungen der SPD soll der Fonds Bauland etwa in Erbpacht an Wohnungsunternehmen vergeben, damit die Flächen dem Einfluss der Kommunen nicht entzogen werden. Zudem wolle man weg von der bisherigen Bezuschussung des Wohnungsbaus und stattdessen zinsgünstige Darlehen vergeben.

Auch über eine deutlich längere Sozialbindung für beim Bau geförderte Wohnungen müsse diskutiert werden. Man wolle nicht auf eine Initiative des Bundes warten, sondern selbst im Land eine Lösung finden. Krüger kritisierte zudem, dass auch einige kommunale Wohnungsunternehmen auf Rendite getrimmt seien.