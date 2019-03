Parteien : SPD will Bildung wieder mehr in den Fokus nehmen

Die SPD-Basis in Mecklenburg-Vorpommern sieht erhebliche Defizite in der Bildungspolitik des Landes. «Im Kern ist sowohl die Qualität der Schulbildung mehrerer Jahrgänge von Schülern sowie die Gesundheit von Lehrern grundlegend gefährdet», heißt es in einem am Sonntag auf dem Landesparteitag in Rostock-Warnemünde debattierten Antrag. Die «desolate Lage» an den Schulen falle auch auf die SPD zurück, die vier der vergangenen fünf Bildungsminister gestellt habe. Darauf müsse «grundlegend, nachhaltig und unter glaubhafter Einbindung der Zivilgesellschaft reagiert werden», forderten die Antragsteller, die in der Abstimmung einhellige Unterstützung erhielten.

von dpa

31. März 2019, 13:48 Uhr

Der Antrag sei nicht Ausdruck eines Konfliktes zwischen Bildungsexperten in der Partei und SPD-geführtem Bildungsministerium, sondern Ergebnis gemeinsamer Bemühungen um bessere Schule, betonte Initiator Erik von Malottki. So sei die Stärkung der Lehrerausbildung im Land nötig, um dem wachsenden Bedarf an Pädagogen zu begegnen. «Außerdem muss der Lehrerberuf attraktiver werden», sagte Malottki. Dabei geht es weniger um die Bezahlung als vielmehr um kleinere Klassen und weniger Pflichtstunden. Außerdem mahnte Malottki eine bessere pädagogische Vorbereitung von sogenannten Seiteneinsteigern an, mit deren Hilfe immer häufiger Lücken in den Lehrerkollegien gefüllt werden.

Bildungsministerin Birgit Hesse wertete den Antrag als Rückenstärkung für die Arbeit ihres Ressorts. «Es gibt noch viel zu tun, wir haben aber gerade in den zurückliegenden Jahren schon einiges erreicht», sagte sie und verwies auf die Verbeamtung junger Lehrer, eine wirksame Werbekampagne um Pädagogen und vereinfachte Einstellungsverfahren. «Wir dürfen keine Lehrer auf dem Weg verlieren», sagte Hesse. Sie kündigte Reformen in der Lehrerbildung und weitere Bemühungen an, den Lehrerberuf attraktiver zu machen. Regierungs- und Parteichefin Manuela Hesse hatte bereits am Samstag betont, in den kommenden zwei Jahren das Thema Bildung stärker in den Fokus nehmen zu wollen.