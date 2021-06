Parteien : SPD wählt Manuela Schwesig zur Spitzenkandidatin

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig führt die SPD als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf für die Landtagswahl am 26. September.

Wismar | Die 47-Jährige erhielt bei einem Parteitag am Freitag in Wismar 81 von 84 gültigen Stimmen. Dies entspricht 96,4 Prozent. Schwesig geht erstmals als Spitzenkandidatin in eine Landtagswahl. Das Amt der Ministerpräsidentin hatte sie 2017 während der Legislaturperiode von Erwin Sellering (SPD) übernommen, der schwer an Krebs erkrankt war. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.