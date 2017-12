Parteien : SPD-Vize Schwesig sieht Union in der Bringschuld

vergrößern 1 von 1 Foto: Kay Nietfeld 1 von 1

erstellt am 31.Dez.2017 | 09:09 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sieht nach den Erfahrungen mit der letzten großen Koalition bei den bevorstehenden Sondierungsgesprächen die Union in der Bringschuld. Sie sei nach wir vor skeptisch. Denn die SPD habe bei wichtigen Themen wie der Ost-West-Angleichung der Rente oder beim Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit erleben müssen, dass die Union Verabredungen nicht eingehalten habe, beklagte Schwesig, die knapp vier Jahre lang Familienministerin im Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) war. Nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen sei «die Union jetzt gut beraten, auf die SPD zuzugehen und nicht gleich wieder zu allem Nein zu sagen», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur weiter. Es gelte für die Bevölkerung sichtbar große Themen anzupacken, vor allem in den Bereichen Bildung, Pflege und beim Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit.