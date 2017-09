Wahlen : SPD und CDU in MV wollen nach Wahl zurück zum Alltag

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Das Wahldebakel für die große Koalition im Bund soll nach dem Willen der Schweriner Regierungspartner SPD und CDU die Zusammenarbeit in Mecklenburg-Vorpommern nicht nachteilig beeinflussen. «Wir haben vor knapp einem Jahr einen Koalitionsvertrag geschlossen. Und wir werden nun im Land nicht alles umstülpen oder über Bord werfen, nur weil die Bundestagswahl schlecht ausgegangen ist», sagte der stellvertretende SPD-Landesvorsitzende und Verkehrsminister, Christian Pegel, am Montag in Schwerin. Das Angebot von Linken-Landeschefin Heidrun Bluhm, in Schwerin eine rechnerisch mögliche Koalition mit ihrer Partei einzugehen, schlug Pegel entschieden aus.

Auch der stellvertretende CDU-Landesvorsitzende Eckhardt Rehberg erinnerte an das gemeinsame Regierungsprogramm von SPD und CDU, das noch für vier Jahre gelte. Mit Verbalattacken lasse sich nichts erreichen, mahnte Rehberg, der erneut als Direktkandidat in den Bundestag einzog. Zudem sei das Land in den vergangenen Jahren auch durch Kooperation mit dem Bund gut gefahren und habe viel Geld etwa für den Internet- und Straßenausbau erhalten.

Scharfe Kritik richtete Rehberg indes gegen die SPD-Bundesspitze, weil sie sich noch am Wahlabend sofort auf die Oppositionsrolle im neuen Bundestag festgelegt hatte. «Das Motto der SPD lautet: Erst die Partei, dann das Land. Das ist Egoismus pur. Mit staatspolitischer Verantwortung hat das nichts zu tun», sagte Rehberg. Eine Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen werde schwer. Sollte diese nicht zustande kommen, drohten Neuwahlen und monatelange Instabilität. Ob die SPD das dann noch verantworten könne, werde man gegebenenfalls sehen.

Pegel verteidigte die Entscheidung der SPD, im Bund nicht erneut für eine Koalition mit der Union zur Verfügung zu stehen. «Wir haben eine krachende Niederlage eingesteckt», sagte er. Und auch das Wählervotum zum bisherigen Bündnis aus Union und SPD deute nicht daraufhin, dass eine Fortsetzung gewollt gewesen sei. Die SPD wolle eine kraftvolle Opposition im Bundestag abgeben und im Land ihre Arbeit als Regierungspartei mit der CDU fortsetzen.

Die Grünen-Landesvorsitzende Claudia Müller, die neu in den Bundestag einzieht, erwartet äußerst komplizierte Koalitionsverhandlungen in Berlin und Konfliktfelder vor allem mit der CSU. «Sollte die CSU eine Obergrenze für Flüchtlinge einziehen wollen, ist das mit uns Grünen definitiv nicht zu machen. Humanität hat keine Obergrenze», sagte sie. Müller, die dank des guten Ergebnisses der Bundespartei ein Abgeordnetenmandat errang, kündigte an, stärker als ihr Vorgänger Harald Terpe auch in der Landespolitik präsent bleiben zu wollen. Den Vorsitz der Landespartei gebe sie aber Anfang 2018 auf.

FDP-Landesvize Sebastian Bergs zeigte sich erfreut, dass seine Partei nach vier Jahren Abstinenz den Sprung zurück in den Bundestag schaffte und dort mit Hagen Reinhold auch einen Vertreter aus Mecklenburg-Vorpommern haben wird. Das helfe der Landes-FDP, nach dem Scheitern bei der Landtagswahl vor einem Jahr ihre öffentliche Präsenz zu erhöhen. Den anstehenden Koalitionsverhandlungen mit Union und Grünen in Berlin könnten die Liberalen gelassen entgegensehen. «Wir werden die Ruhe bewahren und gucken was möglich ist», sagte Bergs.

AfD-Landes- und Landtagsfraktionschef Leif-Erik Holm, der mit zwei weiteren AfD-Vertretern aus dem Nordosten den Sprung in den Bundestag schaffte, war am Montag vor allem als Krisenmanager gefragt. Am Tag nach der Bundestagswahl war bekannt geworden, dass sich die bislang von ihm mit Mühe zusammengehaltene AfD-Landtagsfraktion aufspaltet. Vier der 18 Abgeordneten um den bisherigen Parlamentarischen Geschäftsführer Matthias Manthei gründeten eine neue Fraktion mit dem Namen «Bürger für Mecklenburg-Vorpommern» (BMV). Unmittelbar zuvor waren sie einem Sprecher zufolge aus der AfD-Fraktion ausgetreten und hatten damit den Bruch vollzogen.

Bei der Bundestagswahl am Sonntag hatte die CDU erneut die meisten Stimmen erhalten. Dem vorläufigen Ergebnis zufolge wurde sie trotz erheblicher Verluste mit 33,1 Prozent wieder stärkste Kraft im Land. Bei der Wahl 2013 waren es noch 42,5 Prozent. Danach rangiert die AfD, die auf 18,6 Prozent kam. Die Linke folgt mit 17,8 Prozent vor SPD (15,1 Prozent), FDP (6,2 Prozent) und Grünen (4,3 Prozent). Mecklenburg-Vorpommern wird im neuen Bundestag mit 16 Abgeordneten vertreten sein und damit drei mehr als bisher.

Landesweit waren 1,324 Millionen Menschen zur Stimmabgabe aufgerufen, 939 000 von ihnen nutzten ihr Wahlrecht. Die Wahlbeteiligung stieg auf 70,9 Prozent, blieb erneut aber unter dem Bundeswert.

