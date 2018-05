Landtag : SPD: Überschüsse der Bundesagentur für Weiterbildungsurlaub

Die SPD-Fraktion im Schweriner Landtag will die Milliarden-Überschüsse der Bundesanstalt für Arbeit (BA) zur Finanzierung eines Weiterbildungsprogramms einsetzen. Die Weiterbildungsquote in Deutschland liege mit 8 Prozent deutlich unter der schwedischen von 30 Prozent und sogar unter dem europäischen Schnitt von 10 Prozent, erklärte Fraktionschef Thomas Krüger am Samstag nach einem zweitägigen Besuch der SPD-Abgeordneten in Stockholm. «Ich schlage darum vor, jedem Arbeitnehmer mindestens zwölf Monate Weiterbildungsurlaub während seines Berufslebens aus den Mitteln der BA zu finanzieren. Nur so können wir den Rückstand zu anderen Nationen in absehbarer Zeit aufholen», sagte Krüger.

Er bezifferte die Überschüsse der Bundesanstalt mit rund 20 Milliarden Euro. Bereits Anfang des Jahres waren Forderungen laut geworden, die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung zu senken, unter anderem vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Die große Koalition plant bislang, die Beiträge Anfang 2019 um 0,3 Prozentpunkte auf 2,7 Prozent vom Brutto zu verringern.