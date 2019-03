Parteien : SPD setzt Landesparteitag in Warnemünde fort

Die SPD Mecklenburg-Vorpommerns setzt heute in Rostock-Warnemünde ihren Landesparteitag mit der Debatte um eine verbesserte Wohnungspolitik und notwendige Änderungen im Bildungsbereich fort. Dazu liegen den knapp 140 Delegierten mehrere Anträge vor. So strebt die SPD eine Stärkung des sozialen Wohnungsbaus in Mecklenburg-Vorpommern an. Flächen von Bund, Land und Kommunen sollen nicht weiter meistbietend verkauft, sondern gezielt als Bauland entwickelt werden. Politik soll wieder mehr Einfluss auf den Wohnungsmarkt im Land ausüben, heißt es. Vor allem in den Universitätsstädten Rostock und Greifswald sowie in Badeorten an der Ostseeküste fehlt inzwischen bezahlbarer Wohnraum.

von dpa

31. März 2019, 03:17 Uhr

Am Samstag war Ministerpräsidentin Manuela Schwesig für weitere zwei Jahre an der Spitze der SPD in Mecklenburg-Vorpommern bestätigt worden. Die 44-Jährige erhielt 94,8 Prozent der Stimmen und erzielte damit das beste Ergebnis, mit dem seit 1991 ein SPD-Landeschef im Nordosten gewählt wurde. Am Abend hatten die knapp 140 Delegierten einstimmig die Kommunalpolitischen Leitlinien beschlossen, die den Rahmen für den nun beginnenden Wahlkampf in Städten und Dörfern vorgeben sollen. Am 26. Mai finden in Mecklenburg-Vorpommern parallel zur Europawahl Kommunalwahlen statt.