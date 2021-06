Landtag : SPD macht Tariftreuegesetz zum Knackpunkt für Koalitionen

Die Zustimmung zu einem Tariftreuegesetz wird für die SPD Mecklenburg-Vorpommerns bei möglichen Koalitionsverhandlungen nach der Landtagswahl im September ein entscheidender Punkt sein.

Schwerin | „Die Forderung nach tariflichen Löhnen bei der Abarbeitung öffentlicher Aufträge bleibt für uns als SPD eine grundlegende Forderung, jetzt und auch für eine eventuelle Koalitionsvereinbarung in der kommenden Wahlperiode.“ Das machte der SPD-Abgeordnete Jochen Schulte am Freitag in der Aktuellen Stunde des Landtags deutlich. Schulte bedauerte, dass ...

