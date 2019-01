Landtag : SPD-Landtagsfraktionschef Krüger im Amt bestätigt

Zum Auftakt ihrer dreitägigen Klausurtagung in Wismar hat die SPD-Landtagsfraktion am Mittwoch ihren Vorsitzenden Thomas Krüger nach Angaben eines Sprechers im Amt bestätigt. Der 50-Jährige war im November 2016 erstmals zum Fraktionschef gewählt worden und hatte sich turnusgemäß erneut dem Votum der 26-köpfigen Regierungsfraktion gestellt. Krüger gehört dem Landtag seit 2011 an. Zuvor war er zwölf Jahre lang Landesgeschäftsführer der SPD.

von dpa

30. Januar 2019, 15:19 Uhr

Kontinuität gibt es auch im Amt des Parlamentarischen Geschäftsführers. Die Abgeordneten bestätigten den Rostocker Juristen und Wirtschaftsexperten der Fraktion, Jochen Schulte, ebenfalls im Amt. Zum Abschluss des ersten Beratungstages lädt die SPD-Fraktion traditionell ehrenamtlich engagierte Bürger und Politiker zu einem kommunalpolitischen Abend.