Wahlen : SPD-Kandidatin wird Bürgermeisterin in der Stadt Grabow

von dpa

21. Oktober 2018, 21:23 Uhr

Die 37-jährige Kathleen Bartels (SPD) ist neue Bürgermeisterin in Grabow (Kreis Ludwigslust-Parchim). Sie gewann am Sonntag im ersten Wahlgang mit 54,8 Prozent der Stimmen, wie eine Sprecherin der Stadtwahlleitung am Sonntag sagte. Zweiter wurde CDU-Kandidat Markus Rohst mit rund 36 Prozent der Stimmen, rund neun Prozent bekam eine Einzelbewerberin. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 58 Prozent. Bartels tritt damit die Nachfolge des bisherigen Grabower SPD-Bürgermeisters Stefan Sternberg an, der die Landratswahl gewann und bereits zum Landrat in der Kreisverwaltung in Südwestmecklenburg ernannt wurde.