Parteien : SPD-Abgeordneter Junge fordert Aufklärung im Fall Amthor

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Frank Junge hat eine «lückenlose Aufklärung» zum Engagement des CDU-Politikers Philipp Amthor bei einem US-Unternehmen gefordert. «Auch wenn sich Philipp Amthor für sein eklatantes Fehlverhalten entschuldigt hat, kann die Angelegenheit nicht als erledigt betrachtet werden», sagte der Sprecher der ostdeutschen Abgeordneten in der SPD-Fraktion am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Ich fordere außerdem, dass der Präsident und das Präsidium des Deutschen Bundestags eine entsprechende Bewertung vornehmen, um danach notwendige Konsequenzen einzufordern.»

von dpa

13. Juni 2020, 15:28 Uhr

Amthor hatte am Freitag seine Arbeit für eine US-Firma rückblickend als einen Fehler bezeichnet. Zwar habe er seine Nebentätigkeit für das Unternehmen bei Aufnahme im vergangenen Jahr der Bundestagsverwaltung offiziell angezeigt. «Gleichwohl habe ich mich politisch angreifbar gemacht und kann die Kritik nachvollziehen. Es war ein Fehler», hatte Amthor erklärt. Er habe die Nebentätigkeit beendet. «Ich bin nicht käuflich», betonte er.

Wie der «Spiegel» berichtete, hatte Amthor für die Firma Augustus Intelligence Lobbyarbeit betrieben und im Herbst 2018 mit einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) um politische Unterstützung gebeten. Der Entwurf des Schreibens wurde dem Nachrichtenmagazin zufolge auf Briefpapier des Deutschen Bundestags verfasst und kursierte vor Versenden im Unternehmen.

«Mit derartigem Verhalten schaden Politiker*innen nie nur sich selbst!», erklärte Junge, der wie Amthor einen Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern vertritt. «Sie erschüttern damit insgesamt das Vertrauen der Menschen in Politik und beschädigen damit unsere Demokratie.»