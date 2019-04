Tourismus : Spätes Anbaden in der Ostsee kurz vor Ostern

von dpa

20. April 2019, 01:28 Uhr

In Kühlungsborn, dem größten Ostseebad an der mecklenburgischen Küste, steht heute das traditionelle Anbaden im Meer im Mittelpunkt. In den vergangenen Jahren sind die hartgesottenen Anbader bereits am 1. Januar in die kalte Ostsee gelaufen. Wegen schlechten Wetters war der Termin nach Angaben der Veranstalter vom Neujahrstag allerdings in den April gelegt worden. Viel wärmer dürfte sich das Wasser bei etwa 7 Grad Celsius allerdings nicht anfühlen. Hunderte Menschen in den typischerweise traditionell rot- oder blau-weiß gestreiften Badeanzügen wollen mitmachen. Unter den Augen zahlreicher Schaulustiger beginnt das Anbaden am Samstag um 16 Uhr am Strandaufgang 3.