Soziales : Sozialverbände: Einheitliche Unterstützung für Behinderte

von dpa

17. April 2018, 14:37 Uhr

Schwerin (dpa/mv) - Bei der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes befürchten Sozialverbände, dass Ämter unterschiedliche Maßstäbe anlegen und so Behinderten mit gleichem Hilfebedarf gleiche Leistungen versagt bleiben. Als erstes Bundesland habe Mecklenburg-Vorpommern zu Jahresbeginn begonnen, nach einem «Integrierten Teilhabeplan» den individuellen Bedarf der Betroffenen zu ermitteln. Da es vom Land aber keine Rechtsverordnung dazu gebe, würde Teilhabebedarfe in den Sozialämtern der sechs Landkreise und zwei kreisfreien Stadt nicht einheitlich ermittelt, beklagte der Landesgeschäftsführer der Lebenshilfe, Clemens Russell, am Dienstag in Schwerin. Kritik kam auch vom Wohlfahrtsverband Der Paritätische: Die Anbieter von Hilfeleistungen würden zu spät einbezogen. Fehleinschätzungen zum Hilfebedarf seien die Folge.