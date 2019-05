Soziales : Sozialpolitische Sprecher der SPD-Fraktionen in Schwerin

von dpa

02. Mai 2019, 01:13 Uhr

Die sozialpolitischen Sprecher der SPD-Fraktionen im Bundestag und in den Länderparlamenten kommen am heutigen Donnerstag und morgigen Freitag in Schwerin zusammen. Auch Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) werde dabei sein, teilte die SPD-Fraktion im Schweriner Landtag mit. Sie werde die Parlamentarier über die Vorhaben ihres Ministeriums in diesem Jahr informieren. Die Sprechertagung findet regelmäßig an wechselnden Orten statt.