Gesundheit : Sozialministerin würdigt die Arbeit pflegender Angehöriger

13.Jan.2018

Nach Angaben der Ministerin werden mehr als drei Viertel der etwa 80 000 Pflegebedürftigen im Nordosten zu Hause betreut, entweder ausschließlich durch Angehörige oder mit Hilfe eines ambulanten Pflegedienstes.

Drese sagte weiter, pflegende Angehörige müssten unterstützt und entlastet werden. «Wir haben in MV deshalb ein ganzes Maßnahmenpaket zur Weiterentwicklung der pflegerischen Versorgung geschnürt», sagte sie. Es umfasse unter anderem Angebote zur Entlastung der pflegenden Angehörigen. Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Mecklenburg-Vorpommern verlieh am Samstag zum ersten Mal einen Pflegepreis an engagierte Angehörige.