Statistik : Sozialhilfeausgaben steigen auch in MV

Die Sozialhilfeausgaben in Mecklenburg-Vorpommern sind im vergangenen Jahr um 3,6 Prozent auf 500 Millionen Euro angewachsen. Damit fiel der Anstieg etwas verhaltener aus als in Deutschland insgesamt. Bundesweit kletterten die Ausgaben um 4,5 Prozent auf 29 Milliarden Euro. Besonders hoch war der Zuwachs bei Hilfen für die Pflege, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag berichtete. Hier stiegen die Ausgaben deutschlandweit um 6,4 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro, in Mecklenburg-Vorpommern um 6,2 Prozent auf 51 Millionen Euro. Experten sehen den Grund dafür in der demografischen Entwicklung mit einer stetig wachsenden Lebenserwartung. So waren 2015 in Deutschland 2,86 Millionen Menschen pflegebedürftig und damit 8,9 Prozent mehr als noch im Jahr 2013.

Statistische Bundesamt zu Sozialhilfeausgaben

von dpa

erstellt am 24.Aug.2017 | 12:53 Uhr