Soziales : Sozialarbeiter: Hilfe für junge Erwachsene fehlen

Junge Erwachsene mit Startschwierigkeiten bekommen Sozialarbeitern zufolge nicht immer die benötigte Hilfe. «Da muss mehr getan werden», sagte die Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit, Doris Beneke, am Dienstag in Schwerin. Am Mittwoch wollen rund 100 Teilnehmer einer Fachtagung in Schwerin unter anderem über die Situation junger Erwachsener mit Hilfebedarf in Deutschland sprechen.