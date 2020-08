Prozesse : Sorglose Waffensammlung: Strafe für Luftfahrtvereinschef

Weil er zu sorglos mit alten Kriegswaffen in einem Privatmuseum umgegangen ist, hat das Amtsgericht Neubrandenburg einen 57-Jährigen zu 2700 Euro Geldstrafe verurteilt. Richterin Tanja Krüske sprach den Vorsitzenden des Interessenvereins Luftfahrt Neuenkirchen bei Neubrandenburg des fahrlässigen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz am Dienstag schuldig. Die ursprüngliche Anklage wegen vorsätzlichen Verstoßes, die härtere Strafen vorsieht, wurde geändert. «Wir sehen, dass sie kein Waffennarr sind», sagte Krüske. Der Verein habe die Stücke in einer Halle für museale Zwecke gezeigt. Aber der Verurteilte habe «naiv und blauäugig» gehandelt.

von dpa

04. August 2020, 14:03 Uhr