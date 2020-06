Wetter : Sonne-Wolken-Regen-Mix am Wochenende

Das Wetter zeigt sich am Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern von seiner wechselhaften Seite. Am Freitag ist es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bei etwas Regen zunächst noch stark bewölkt. Im Tagesverlauf lockern die Wolken auf, laut der Vorhersage bleibt es überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen zwischen 16 und 18 Grad in der Spitze. Vereinzelt kann es auch gewittern.

von dpa

05. Juni 2020, 07:10 Uhr

Am Samstag und Sonntag wechseln sich laut DWD Sonne und Wolken ab, wobei der Sonntag der freundlichere der beiden Tage werden soll. Die Temperaturen können auf bis zu 20 Grad steigen.