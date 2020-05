Wetter : Sonne und nur wenige Wolken in Mecklenburg-Vorpommern

Sonnenschein und nur wenige Wolken prägen am Mittwoch das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern. Bei stärkerem Wind ab den Mittagsstunden an der Ostseeküste bleibt es insgesamt trocken, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwochmorgen mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 13 Grad an der Küste und bei 16 Grad im Süden.

von dpa

06. Mai 2020, 08:19 Uhr

In der Nacht zum Donnerstag nehme die Bewölkung von Norden her zu. Dabei bleibe es aber meist trocken. Tiefsttemperaturen zwischen 8 Grad an der Küste und 4 Grad im Binnenland.