Landtag : Sondersitzung des Landtags zu Corona: Auch Werften ein Thema

Der Landtag in Schwerin kommt am heutigen Donnerstag abermals zu einer Sondersitzung zusammen, um über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise zu beraten.

Schwerin | In einer Regierungserklärung will Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) die Parlamentarier über die Ergebnisse des Corona-Gipfels von Bund und Ländern vom Vortag informieren. Die Landesregierung muss die gemeinsamen Beschlüsse in Landesrecht umsetz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.