Gesundheit : Sonderimpfaktion in mehreren Orten in MV

In mehreren Orten in Mecklenburg-Vorpommern hat es am Samstag Impfaktionen für alle Impfwilligen über 18 Jahre mit Astrazeneca gegeben.

Torgelow | In Heringsdorf und in Torgelow (beides Landkreis Vorpommern-Greifswald) sei alles unheimlich gut organisiert abgelaufen, sagte eine Sprecherin des Landkreises am frühen Samstagnachmittag. Weitere Impfaktionen gab es im Landkreis Nordwestmecklenburg. So wurden in Gadebusch 100 Impfdosen Astrazeneca ohne vorherige Terminanmeldung angeboten. In Wismar...

