Ausstellungen : Sonderausstellung zur Flüchtlingskrise vor 80 Jahren

Einen Blick zurück auf die Flüchtlingskrise in Europa vor 80 Jahren wirft eine neue Sonderausstellung in Prora auf Rügen. Die Ausstellung «Geschlossene Grenzen - Die internationale Flüchtlingskonferenz von Évian 1938» wurde am Donnerstag im Dokumentationszentrum Prora eröffnet und ist bis zum 20. Juli zu sehen. Sie wurde vom Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin und der Gedenkstätte Deutscher Widerstand erarbeitet, teilte die Leiterin des Dokumentationszentrums, Katja Lucke, mit.

von dpa

14. März 2019, 17:06 Uhr

Im Juli 1938 trafen sich Vertreter von 32 Staaten im französischen Badeort Évian-les-Bains am Genfer See zu einer Flüchtlingskonferenz. Auslöser war die Vertreibung der Juden aus Deutschland und Österreich durch das NS-Regime. Die Konferenzteilnehmer bekundeten zwar ihr Mitgefühl mit den Geflüchteten, lehnten die Aufnahme zusätzlicher Flüchtlinge jedoch ab. Zudem vermieden sie es, das NS-Regime als verantwortlich für die Flüchtlingskrise zu benennen. Die Argumentationen von 1938 seien erschütternd aktuell, sagte Lucke. Das habe der Ausstellung in Berlin einen großen Erfolg beschert.

Im Rahmenprogramm zur Ausstellung wird der Spielfilm «Die Mission» von Ludwig Cremer (Deutschland 1966/1967) gezeigt. Er beruht auf dem gleichnamigen Roman von Hans Habe (1911-1977), der als Korrespondent an der Konferenz teilgenommen hatte.