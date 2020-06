Wetter : Sommerliche Temperaturen und Schauer in MV

In Mecklenburg-Vorpommern startet der Donnerstag mit Sonnenschein und leichter Bewölkung. Bei Höchstwerten um 29 Grad seien am Nachmittag und Abend einzelne Schauer und Gewitter nicht ausgeschlossen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mit. Aus Nordost bis Ost wehe ein schwacher bis mäßiger Wind.

von dpa

25. Juni 2020, 07:41 Uhr

Die Nacht zu Freitag bleibe trocken und kaum bewölkt. Die Temperaturen kühlen auf 18 bis 14 Grad ab. Im Tagesverlauf ziehen am Freitag vermehrt Quellwolken auf. Am Freitagvormittag könne es zu Schauern und Wärmegewittern kommen. Die Temperaturen steigen auf 26 bis 29 Grad. An der Küste bleibe es mit einem mäßigen Wind aus Ost bis Südost und maximal 24 Grad etwas kühler.