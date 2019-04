Landtag : Soldaten an Schulen für Schweriner Landtag kein Tabu

Der Einsatz von Bundeswehrsoldaten bei Informationsveranstaltungen im Schulunterricht wird von der großen Mehrheit im Schweriner Landtag gebilligt. «Jugendoffiziere machen sehr gute Arbeit und halten sich an die Regeln», sagte der SPD-Abgeordnete Andreas Butzki am Donnerstag im Parlament und fand in der Debatte damit Zustimmung bei Rednern der anderen Fraktionen. Die Diskussion hatte die Fraktion Freie Wähler/BMV über einen Dringlichkeitsantrag zusätzlich auf die Tagesordnung setzen lassen.

von dpa

11. April 2019, 13:48 Uhr

Anlass war der umstrittene Beschluss des Berliner SPD-Landesverbands für ein Werbeverbot der Bundeswehr an Schulen. Der darin enthaltene Vorwurf, die Bundeswehr bediene sich militärischer Propaganda für das Töten und Sterben, sei haltlos, sagte Innenminister Lorenz Caffier (CDU). Die SPD/CDU-Landesregierung lehne die Haltung der Berliner SPD ab. «Wir stehen zu unserer Bundeswehr als Parlamentsarmee», betonte Caffier. Das schließe Informationsveranstaltungen vor Schülern zu Aufgaben und Wirken der Bundeswehr ein.