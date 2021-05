Kriminalität : Solarpark Boock geplündert: rund 100 000 Euro Schaden

Einen Schaden von mehr als 100 000 Euro haben Unbekannte in einem Solarpark in Boock bei Löcknitz (Vorpommern-Greifswald) angerichtet.

Boock | Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden 18 sogenannte Wechselrichter gestohlen, die zur Stromumwandlung dienen, und etliche Kabel in der Photovoltaikanlage durchtrennt. Der Einbruch in das umzäunte Gelände und der Diebstahl seien am Donnerstagmorgen bemerkt und angezeigt worden. Der Solarpark Boock war schon 2016 und Ende 2020 Ziel von Dieb...

