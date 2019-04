Brände : Solaranlagen-Brand wohl fahrlässige Brandstiftung

von dpa

16. April 2019, 12:56 Uhr

Nach dem Brand einer Solaranlage in Dargun (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) geht die Polizei von fahrlässiger Brandstiftung aus. Vermutlich löste ein Kurzschluss das Feuer aus, wie die Polizei mitteilte. Ein Kabelstrang der Solaranlage sei über einem scharfkantigen Lochblech verlegt worden. Als Wind an den Kabeln rüttelte, seien sie teilweise durchtrennt worden. Auf einem Lagerhallendach hatte am Montag eine Solaranlage Feuer gefangen. Sowohl die Photovoltaikanlage als auch das Dach der 150 Quadratmeter großen Halle wurden völlig zerstört. Der Schaden beträgt rund 50 000 Euro.