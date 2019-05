Kriminalität : Sohn rettet 79-jährige Mutter vor Räuber

von dpa

12. Mai 2019, 18:57 Uhr

Am Abend vor dem Muttertag hat ein Mann in Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) seine 79-jährige Mutter vor einem Räuber gerettet. Er stellte den 37 Jahre alten Tatverdächtigen am Samstagabend in einem Mehrfamilienhaus und lieferte ihn den alarmierten Beamten aus, wie ein Polizeisprecher in Neubrandenburg sagte. Der Verdächtige hatte vorher bei der Rentnerin geklingelt, sie mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht und Bargeld verlangt. Die Bedrohte schrie so laut, dass ihr 46-jähriger Sohn in seiner Wohnung aufhorchte und ihr zu Hilfe eilte. Gegen den Festgenommenen wurde am Sonntag Haftbefehl wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung erlassen. Die Überfallene erlitt einen Schock, blieb aber sonst unverletzt.