Extremismus : Skulptur zur Erinnerung an Lichtenhagen-Ausschreitungen

In Rostock ist am Freitag eine Skulptur zur Erinnerung an die rassistischen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen 1992 enthüllt worden. Die Skulptur «Empathie» ist der sechste und letzte Teil einer Figurengruppe, die unter dem Titel «Gestern Heute Morgen» von der Künstlergruppe Schaum geschaffen wurde. Sie zeigt zwei Personen, die sich umarmen. Die Skulpturen «Politik», «Selbstjustiz», «Staatsgewalt», «Medien» und «Gesellschaft» waren im August 2017 in verschiedenen Stadtteilen aufgestellt worden.

von dpa

24. August 2018, 16:00 Uhr

«Die Skulptur thematisiert ausdrücklich die Rolle der Migranten in der Gesellschaft», sagte Wolfgang Richter vom Rostocker Verein Waldemar Hof. Er hatte sich als Ausländerbeauftragter Rostocks mehrere Tage lang im sogenannten Sonnenblumenhaus aufgehalten und die dramatischen Ereignisse hautnah erlebt.