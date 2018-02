Prozesse : Sitzblockade: Polizei zieht zwei Gebührenbescheide zurück

von dpa

28. Februar 2018, 17:16 Uhr

Das Polizeipräsidium Rostock hat vor dem Verwaltungsgericht Schwerin die Gebührenbescheide für zwei Demonstranten zurückgenommen, die im Mai 2016 an einer Sitzblockade am Flughafen Rostock-Laage teilgenommen hatten. Das Gericht stellte anhand von Video-Aufnahmen der Polizei am Mittwoch fest, dass die beiden Demonstranten von allein aufstanden und nicht von Polizisten aus der Blockade weggetragen wurden. Da kein sogenannter unmittelbarer Zwang angewandt wurde, dürfe die Polizei auch keine Gebühren erheben. Die Entscheidung über fünf weitere Klagen von Demonstranten vertagte das Gericht. Das Rostocker Polizeipräsidium hatte von den Beteiligten jeweils 189 Euro gefordert, sieben lehnten diese Forderung ab und klagten vor dem Verwaltungsgericht.