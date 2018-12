Brauchtum : Silvester: Weniger Feuerwerk an den Stränden der Kaiserbäder

von dpa

03. Dezember 2018, 05:42 Uhr

Die Kaiserbäder auf Usedom wollen an Silvester erstmals feuerwerksfreie Strandabschnitte einrichten. Damit solle der Weg frei gemacht werden für ein bewusstes und sicheres Silvester, begründete Kurdirektor Thomas Heilmann die Aktion. Das neue Jahr beginne nach einer rauschenden Nacht an den Stränden regelmäßig mit Ernüchterung. Wo Stunden vorher noch Tausende Silvester feierten, bleibe ein Meer aus Feuerwerksmüll, Flaschen, Bechern oder Zigarettenkippen, erklärte Heilmann. Unzählige Helfer seien unterwegs, um die Strände zu reinigen. Allerdings bleibe der in der Ostsee schwimmende Müll unerreichbar und belaste monatelang Meer und Tierwelt. Den Angaben zufolge sind in Ahlbeck 140, in Heringsdorf 130 und in Bansin 110 Meter als «feuerwerkfrei» vorgesehen.