Kriminalität : Silvester: Teile von historischem Brunnen abgesprengt

von dpa

erstellt am 01.Jan.2018 | 09:27 Uhr

Unbekannte haben in der Silvesternacht in Güstrow (Landkreis Rostock) Teile eines historischen Brunnens im Stadtzentrum abgesprengt. Durch die Wucht der Detonation brach ein Brunnen-Element zum Teil ab, wie die Polizei mitteilte. Die Art des benutzten Sprengkörpers sei noch unklar. Der Schaden wird auf mehrere 10 000 Euro geschätzt. Der Borwinbrunnen steht seit 1889 am Güstrower Pferdemarkt. Schon an Silvester 2003 war er stark beschädigt worden.