Unfälle : Siebenjähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Fahrrad ist ein siebenjähriger Junge in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) schwer verletzt worden.

Neubrandenburg | Das Kind wurde am Freitag in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Junge sei mit seinem Fahrrad auf der Straße hinter einem Auto unterwegs gewesen. Als dieses an einer Kreuzung stehen blieb, um ein vorfahrtberechtigtes anderes Auto vorbeifahren zu lassen, radelte der Junge demnach links an dem stehenden Wagen vorbei in die Kreuzung ...

