Technik : Sieben Start-ups aus MV reisen zu Gründer-Messe in Helsinki

von dpa

12. November 2019, 12:47 Uhr

Unternehmensgründer aus Mecklenburg-Vorpommern präsentieren auf der internationalen Start-up-Messe «Slush» in Helsinki erneut ihre Geschäftsideen. Wie Digitalisierungsminister Christian Pegel (SPD) am Dienstag in Schwerin mitteilte, werden sieben Start-ups zur Landes-Delegation gehören. Im Vorjahr hatten auf Initiative der IHK Rostock in Helsinki zwölf Firmengründer den Kontakt zu anderen Firmen und internationalen Geldgebern gesucht. Pegel, der die vom 21. bis 22. November dauernde Messe ebenfalls besuchen wird, zeigte sich überzeugt, dass die Gründer «unglaublich viel Input für ihre Unternehmungen mitnehmen werden». Sein Ministerium übernehme anteilig die Kosten der Start-ups für Flug, Hotel und «Slush»-Ticket.