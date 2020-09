Gesundheit : Sieben Corona-Neuinfektionen: Impfstoff-Testung begonnen

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist am Mittwoch um sieben gestiegen. Drei Fälle wurden im Landkreis Vorpommern-Rügen registriert, zwei im Landkreis Vorpommern-Greifswald sowie je einer im Landkreis beziehungsweise der Hansestadt Rostock, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte. Die Zahl der seit März nachweislich mit Sars-CoV-2 infizierten Menschen im Nordosten nahm damit auf 1081 zu.

von dpa

16. September 2020, 17:38 Uhr