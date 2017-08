Abfall : Sicherungsarbeiten an alter Mülldeponie beginnen

Eine bis in die 1960er Jahre genutzte Schweriner Mülldeponie wird saniert. Wie das Landwirtschaftsministerium am Montag mitteilte, sollen die Bauarbeiten auf der heute teilweise bebauten Fläche am Dienstag beginnen. Geplant seien Sicherungsmaßnahmen, um das Durchsickern von Regenwasser zu vermindern. Die ehemalige Deponie sei damals in einer alten Kiesgrube errichtet worden, ohne dabei den Untergrund abzudichten, hieß es. Teilweise liege sie direkt oberhalb grundwasserleitender Schichten, weshalb das Grundwasser bereits beeinträchtigt sei. Mit den geplanten Sicherungen könne die Menge des durchfließenden Niederschlagswassers um 98 Prozent reduziert werden. Die Planungen für die Bauarbeiten liefen den Angaben zufolge seit 2015. In diesem Jahr habe das Ministerium bereits rund 850 000 Euro ausgegeben, für 2018 seien weitere 200 000 Euro eingeplant.

von dpa

erstellt am 28.Aug.2017 | 17:41 Uhr