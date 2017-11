Schifffahrt : Sicherheitsverordnung für Traditionsschiffe tritt in Kraft

Die umstrittene Sicherheitsverordnung für Traditionsschiffe tritt am 1. Januar kommenden Jahres in Kraft. Darin werden unter anderem die Vorgaben für die bauliche Beschaffenheit, den Brandschutz und die Ausrüstung mit Rettungsmitteln festgelegt. Wie der geschäftsführende Bundesverkehrsminister Christian Schmidt (CSU) am Dienstag in Berlin sagte, wolle er die Traditionsschifffahrt in Deutschland erhalten. «Um das zu erreichen, brauchen wir ein hohes Maß an Sicherheit für Besatzung und Passagiere.»