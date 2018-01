Kriminalität : «Show-Racer»-Tauben gestohlen: 1800 Euro Schaden

An der Mecklenburgischen Seenplatte sind aus einer Kleingartenanlage in Friedland 36 Tauben gestohlen worden. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Neubrandenburg sagte, wurden die Tiere der Rasse «Show-Racer» samt einer Transportbox entwendet. Der Wert der Rassetauben wurde auf rund 1800 Euro geschätzt. Die Einbrecher sollen die Gartenhäuser im Nordwesten der Stadt in der Nacht zu Montag aufgebrochen haben, was aber erst später bemerkt wurde.

von dpa

16. Januar 2018, 13:00 Uhr

Bereits am Wochenende hatten Unbekannte in Neustrelitz einem Züchter wertvolle Tiere gestohlen. In Tannenhof waren zwei Hähne und zehn Hennen der Rassen Italiener und Welsumer im Wert von rund 1500 Euro verschwunden. Es soll sich um auffallend große Zuchttiere handeln. Bei einem ähnlichen Diebstahlversuch bei einer Rassetaubenausstellung in Malchin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) sind die Täter hingegen gescheitert, weil es eine Nachtwache im Vereinsheim gab.