Kunst : «Ship of Tolerance» wird auf Ponton gehoben

von dpa

15. Mai 2018, 05:29 Uhr

Das nach gut fünfwöchiger Arbeit fertige «Ship of Tolerance» wird heute (15.00 Uhr) im Fischereihafen auf einen Ponton gehoben. Von dort soll das 20 Meter lange Holzschiff am Mittwoch in den Stadthafen geschleppt werden, wo es im sogenannten Ludewigbecken bis zum Spätsommer liegen soll. Das Schiff ist ein weltumspannendes Kunstprojekt des russischen Künstlerehepaares Ilja und Emilia Kabakov, das auf Initiative der Kunsthalle Rostock erstmals in Deutschland gezeigt wird. Mit dem Schiff wollen die Kabakovs Menschen verschiedener Kontinente, Kulturen und Identitäten verbinden. Am Samstag wollen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Rostocks Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) sowie Emilia Kabakov das Schiff einweihen.