Kunst : «Ship of Tolerance» auf Ponton gehoben: Samstag Einweihung

Gut fünf Wochen nach Baubeginn ist das fertige «Ship of Tolerance» - ein Kunstprojekt - in Rostock auf einen Ponton gehoben worden. Dafür war am Dienstag ein riesiger Kran in den Fischereihafen gekommen. Wie Kunsthallenchef und Initiator Jörg-Uwe Neumann sagte, soll das 20 Meter lange Holzschiff mit dem bunten Aufbau am Mittwoch in den Stadthafen geschleppt werden, wo es bis zum Spätsommer liegen bleibt.

von dpa

15. Mai 2018, 16:44 Uhr

Das «Ship of Tolerance» ist ein globales Kunstprojekt des russischen Künstlerehepaares Ilja und Emilia Kabakov, das auf Initiative der Kunsthalle erstmals in Deutschland gezeigt wird. Mit dem Schiff wollen die Kabakovs Menschen verschiedener Kontinente, Kulturen und Identitäten verbinden. Seit der Premiere in Venedig 2005 sind weltweit zehn gleiche Versionen gebaut worden. Am Samstag wollen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Rostocks Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) sowie Emilia Kabakov im Rahmen des Mecklenburg-Vorpommern-Tages das Schiff als Begegnungs- und Ausstellungsstätte einweihen.

Neumann zeigte sich enttäuscht und voller Unverständnis, dass der Liegeplatz des «Ship of Tolerance» nicht in der offiziellen Orientierungskarte des MV-Tages vermerkt ist. «Man sollte doch auch über so ein Projekt informieren», sagte Neumann.