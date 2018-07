Prozesse : Sex gegen den Willen der Ex-Freundin: viereinhalb Jahre Haft

von dpa

25. Juli 2018, 10:50 Uhr

Das Landgericht Schwerin hat einen 39 Jahre alten Mann aus Parchim wegen Vergewaltigung und Körperverletzung zu vier Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Die Richter sahen es am Mittwoch als erwiesen an, dass der in Parchim lebende Russe während und am Ende ihrer Beziehung fünfmal mit seiner Freundin schlief, obwohl sie dies nicht wollte. Die Staatsanwaltschaft hatte sechs Jahre und drei Monate Haft beantragt, der Verteidiger eine Höchststrafe von drei Jahren und sechs Monaten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.