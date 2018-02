Verkehr : Sensationstouristen auf Selfie-Jagd an kaputter A 20

von dpa

12. Februar 2018, 14:58 Uhr

Sensationstouristen, die zur abgebrochenen Autobahn 20 bei Tribsees pilgern, Selfies schießen und in sozialen Netzwerken posten, machen den Straßenbaubehörden zunehmend zu schaffen. «Wir hatten bislang dank rechtzeitiger Sperrung der Autobahn Glück, dass niemand verletzt wurde», sagte Ronald Normann vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr am Montag in Güstrow. Die Behörde überlege nun, Anzeige gegen Gaffer zu erstatten. Die Rechtslage sei in diesem Fall eindeutig. Die Abbruchstelle sei gesperrt, das Betreten verboten. Bereits am Wochenende waren Bilder von der abgebrochenen Gegenfahrbahn auf Facebook gepostet worden. Das Laufen auf diesem Stück Autobahn sei grob fahrlässig und äußerst gefährlich, sagte Normann.