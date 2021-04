Kriminalität : Seniorin verliert 30 000 Euro an Trickbetrüger

Eine Rentnerin hat 30 000 Euro in Neubrandenburg an Trickbetrüger verloren.

Neubrandenburg | Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag erklärte, wurde die 84-Jährige am Montag Opfer der sogenannten Schockanrufmasche. Dabei habe sich ein falscher Polizist bei der Frau telefonisch gemeldet. Er gab vor, dass der Sohn der Rentnerin und dessen Frau gerade einen tödlichen Unfall verursacht hätten. Damit die Angehörigen nicht in Haft bleiben müssten, s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.