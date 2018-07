Notfälle : Seniorin in Graal-Müritz erfolgreich reanimiert

Eine Seniorin ist am Sonntag in Graal-Müritz (Landkreis Rostock) an einem unbewachten Strandabschnitt erfolgreich reanimiert worden. Andere Badegäste haben gesehen, wie die Frau im Wasser trieb und alarmierten Retter, wie die DLRG am Montag mitteilte. Die Rettungsschwimmer seien mit einem Quad zur entsprechenden Stelle gefahren und hätten den Kreislauf der Frau durch eine Herz-Lungen-Wiederbelebung und den Einsatz eines Defibrillators wieder stabilisieren können.

von dpa

16. Juli 2018, 14:39 Uhr

Am Strand von Rostock-Warnemünde ist am gleichen Tag eine Frau tot aus der Ostsee geborgen worden. Versuche, die 70-Jährige wiederzubeleben, seien erfolglos geblieben, sagte ein Polizeisprecher. Ersten Erkenntnissen zufolge sei die Urlauberin aus Dresden jedoch nicht ertrunken, sondern habe im Wasser vermutlich einen Herzinfarkt erlitten.